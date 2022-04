Je travaille actuellement pour Apollo Solutions, un cabinet de recrutement basé sur Londres et spécialisé dans le secteur de l'Audit. Je couvre principalement l'Europe de l'Ouest (France, Suisse, Allemagne et UK)



N'hésitez pas à me contacter pour toute opportunité, je serai ravie de pouvoir aider! :)



Claire Cousin

Direct: +44 (0)2030057944

Email: claire.cousin@apollo-solutions.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie digitale

Recrutement

Marque employeur

Marketing stratégique

Business development