Claire COUTURIER

Évoluant depuis six ans dans le monde de l'édition et titulaire d'un Master Métiers du livre, je maîtrise parfaitement la langue française, les codes orthotypographiques ainsi que les outils et logiciels spécialisés de la profession.



Passionnée par les langues, vivant volontiers à l'étranger, j'aime travailler sur des traductions depuis l'anglais, l'allemand ou l'espagnol.



Il y a deux ans, j'ai créé, en co-direction avec ma collègue Cécile Aupetit, le studio de prestations éditoriales Zibeline & Co, qui nous permet d'être plus réactives et toujours disponibles auprès de nos divers clients, tout en gardant notre rigueur et notre professionnalisme. Nous intervenons principalement auprès de maisons d'édition, mais nous avons déjà corrigé des magazines, des thèses, documents juridiques, rapports d'entreprises, etc.



Dynamiques, communicatives, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles collaborations !





Mes compétences :

Édition

ProLexis

Management

Relecture / corrections

Édition jeunesse

Traduction anglais français

Mac OS X