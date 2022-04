Claire CROMBEZ

Je suis depuis deux ans Responsable des Ressources Humaines pour les magasins VERTBAUDET et les magasins Fins de Saisons VERTBAUDET et CYRILLUS.

J'accompagne au quotidien les responsables régionaux dans leurs différentes missions (recrutement, formations, démarche compétences, disciplinaire), développe au sein du réseau la politique ressources humaines définie au sein de Cyrillus Vertbaudet Group (entretiens annuels, rémunération) et anime les réunions avec les Instances Représentatives du Personnel (CE, DP, CHSCT, négociation des accords d'entreprise).

J'ai également fait le choix de m'investir au sein de la Fondation VERTBAUDET qui a été créée il y a un an.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement des compétences

Négociations sociales