Mon travail est de vous accompagner, VOUS, dirigeant d'entreprise, sur l'optimisation des outils fiscaux financiers et sociaux à la disposition de votre entreprise d'une part et d'autre part vous amener mon expertise sur l'optimisation et la gestion de votre patrimoine privé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation d'évènements

Dynamique

Communication

Relations clients