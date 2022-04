Claire DAVIGNON

A l'issue d'une maîtrise de droit public, au cours de laquelle je me suis spécialisée en droit de l'urbanisme, j'ai développée un intérêt particulier pour l'aménagement urbain. C'est ainsi que j'ai complétée ma formation, à la suite de mes études de droit, par un master en développement territorial au sein de l'Institut d'Urbanisme de Paris.



J’ai pu rapidement mettre à profit mes connaissances au sein de l'agence lyonnaise d’architecture, de paysage et d’urbanisme Interland en tant que chargée d’études en urbanisme sur des thématiques variées comme le renouvellement urbain, le développement local ou la prospective territoriale.



Forte de cette expérience, j'ai ensuite intégré le service de l'action urbaine de l’OPH d’Aubervilliers en tant chargée d’opérations de réhabilitation urbaine conventionnées par l'ANRU. J'ai été amenée à coordonner les différents acteurs de la rénovation urbaine sur le territoire de la Seine St Denis et à développer mes capacités à conduire un projet, ainsi qu’à établir des relations à l’encontre de publics variés (élus, habitants, entreprises en phase chantier ...).



Originaire de la Région Rhône-Alpes, j'ai profité d'une opportunité professionnelle pour revenir à Lyon. Grâce à l'expérience d'une mission de prospective immobilière et territoriale au sein de l'agence Interland, j'ai pu rejoindre l'équipe des affaites immobilières du diocèse de Lyon en tant que responsable et de coordinatrice des études de prospectives urbaines pour le diocèse de Lyon. Cette mission comportait une réflexion d’envergure, en lien avec les usagers de ce patrimoine, sur l’avenir et l’utilisation des biens immobiliers appartenant à l’Eglise catholique, ainsi qu’un travail sur la programmation d’opérations immobilières. Le travail que j’ai réalisé s’est avéré être un outil d’appui technique et stratégique pour aider à la prise de décisions sur le devenir de l’immobilier du diocèse de Lyon et la définition d’opérations émanant de ce travail prospectif.



Mes aspirations professionnelles m'ont poussées ensuite à poursuivre mon investissement dans la conduite de projets en renouvellement urbain et d’opérations à la fois pour des bailleurs (GrandLyon Habitat) ou pour des collectivités (animation d'un projet de renouvellement urbain - ANRU pour le compte de la Metropole de Lyon -ORU Terraillon et la communauté de communes la Plaine de l'Ain - ORU Courbes de l'Albarine - quartier gare d'Amébrieu-en-Bugey).



Sensible aux enjeux sociaux et environnementaux de notre société, je poursuis mon parcours dans le domaine du montage et de la conduite d'opérations au sein de la Direction du Développement Urbain pour le service de l'Aménagement Opérationnel de la commune nouvelle d'Annecy.



Mes compétences :

Coordination de groupes de travail

Pilotage et animation de démarches de projets

Montage d'opérations de promotion immobilière

Elaboration de diagnostic sociaux et urbains

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Dynamic Data Exchange

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

MapInfo