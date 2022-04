Claire DE CALONNE (BUREAU)

Diplômée de l'ISIT et de l'ESSEC, je propose des services de traduction technique :

- Anglais vers français

- Espagnol vers français



Mes spécialités :

- Traduction financière : après plus de 3 ans en tant qu'Auditeur financier pour le cabinet international PwC, je mets à profit mon expertise financière dans la traduction de documents financiers (bilans de société, états financiers, annexes, rapports annuels, etc.)

- Secteurs de l'immobilier et de l'IT : clients réguliers.

- Sports : traductrice pendant un an pour les Jeux Olympiques 2008 à Pékin (traduction anglais > français).



Je suis également formée pour l'adaptation (doublage) de vidéos (logiciel Mosaic).



Logiciels de traduction : Trados 2014, memoQ et Mosaic.



Tarifs : en fonction du projet, de la combinaison de langues, de la technicité du document et des délais. N'hésitez pas à me contacter pour obtenir un devis !



Très motivée, je suis toujours à la recherche de nouveaux clients, de nouveaux projets !

Email : clairedecalonne@gmail.com





Mes compétences :

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Traduction technique