Bérangère CHEVALLIER

Freelance translator EN, SP > FR, open to in-situ short-term positions.



Working areas:



- Marketing (advertising campaigns, slogans, press releases, cultural consulting, website localization, product descriptions, etc.)



- International affairs (articles, speeches, minutes)



- Educational material (books, CDs, software to learn languages, dictionaries)



- Olympic Games (Beijing Olympic Games, Nanjing Youth Olympic Games - both in situ -; Singapore Youth Olympic Games as a freelance)



Mes compétences :

Traduction anglais français

Édition

Affaires internationales

Sport

Traduction espagnol français

Marketing