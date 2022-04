Claire DE LA TAILLE

Actuellement en poste de directrice EHPAD .



Qui suis-je ?

Femme de 45ans

De formation écoles de commerce (E.B.S. et I.S.G.) avec spécialisation gestion RH. Obtenu aussi Certificat de gestion associative.



Des expériences polyvalentes en RH, commerciales et associatives.



Des expériences internationales pour avoir vécu longtemps à l’étranger (Asie, Afrique et Europe)

Parfaitement trilingue (français, anglais, italien)



Pourquoi Polyvalente ?

Début carrière dans le domaine commercial à la sortie de l’E.B.S. pour ensuite découvrir lors mon expérience de création entreprise en Italie, la passion pour la gestion et en particulier celle des ressources humaines. Dans ma vie privée je découvre le monde associative et en particulier le secteur médico sociale pour lequel je me passionne.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

E-commerce

Droit social

Recrutement

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Formation

Direction