Claire DE LIVOIS

Actuellement psychologue clinicienne dans deux EHPAD, je souhaite aujourd'hui enrichir mon expérience professionnelle en intégrant un nouvel établissement. En effet je désire notamment accroître mon travail en équipe pluridisciplinaire, qui selon moi est primordiale dans la prise en charge de patients.



Je suis spécialisée plus particulièrement dans l'intervention auprès de personnes âgées mais je m'intéresse au travail avec les adultes de manière générale.



Je suis jeune, souple et dynamique. Je m'adapte facilement et ma grande curiosité me donne une importante soif d'apprendre lorsque je suis dans une nouvelle situation.



Je suis riche de 5 ans d'expérience professionnelle. J'aime échanger mes analyses avec celles de mes autres collègues afin d'optimiser la prise en charge de nos résidents.



J'ai développé au cours de ces dernières années une réflexion éthique approfondie m'ayant doté d'une déontologie rigoureuse.



Mes compétences :

Neuropsychologie

Psychologie

Psychothérapie

Animation de groupes

Gérontologie

Psychométrie

Psychanalyse

psychopédagogie