Claire DE RANCOURT

Www.solutionsdinterieur.com



La décoration d'un espace, c'est précieux comme un bijou...on la choisit en fonction de sa personnalité.



J 'ai crée Solutions d'Intérieur pour que la décoration s'adapte à chacun et non pas l'inverse.

Les prestations SI s'articulent entre elles permettant la SOLUTION qui s'adapte à tous les besoins, les envies, les circonstances et tous les budgets.



Notre priorité : Etre à l'écoute de vos idées, de vos attentes et de vos objectifs pour vous accompagner vers la concrétisation de votre projet.



Notre engagement: Quel que soit votre projet nous y consacrerons tout notre savoir-faire et notre passion tout en respectant votre budget et les temps impartis dans un cadre précis, clair et transparent.



Se faire l'interprète des besoins des clients, traduire leurs idées, révéler leurs envies, apprivoiser les lieux, marier les matières, les couleurs,les styles et les lumières, telle est la mission de Solutions d'Intérieur.