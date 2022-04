Claire DEBORDE

VIVERIS Technologies est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Informatique Technologique et Electronique.

Depuis 1988, Viveris Technologies accompagne les secteurs de pointe les plus exigeants (Aéronautique, Espace, Défense, Télécommunications, Médical, Transport, Electronique, Energie) dans des projets de Recherche et Développement externalisée pour la conception, la réalisation et la maintenance de technologies avancées.

Ce positionnement sur tout le cycle de développement d’un projet confère à Viveris Technologies un avantage concurrentiel fort et lui permet d’être mobilisée sur des projets de très grande envergure.



Capable d'accompagner ses clients sur des missions d'assistance technique ou sur de véritables forfaits, Viveris Technologies dispose de plusieurs agences en France (Paris, Toulouse, Lyon, Grenoble, Rennes, etc.) pour accompagner ses clients sur tout ou partie de leurs projets.



