Claire DECOMBE

Plus de 8 ans d'expérience dans le Marketing, l'Internet & le CRM, sur un périmètre international.

Orientée e-business / ROI.

Goût du challenge !



MES COMPÉTENCES :



> Acquisition de trafic online

- Adwords

- Affiliation

- Comparateurs

- Retargeting

- Partenariats

- Display

- Réseaux sociaux

- Analytics



> CRM

- Recrutement

- Fidélisation

- Campagnes ePRM et eCRM



> Gestion de projets web

- Création/refonte et animation de sites web



> Création de trafic et animation en Boutiques

- Prospectus

- Annonce presse

- Marketing Direct

- Affichage 4 x 3

- PLV



> Divers

- Maîtrise des outils web et CRM

- Gestion de budget

- Management d’équipe

- Pilotage agences web et prestataires



Mes compétences :

Adwords

Google analytics

Marketing opérationnel

Multicanal

Affiliation

Marketing direct

Marketing viral

Communication

E-commerce

Emailing

Webmarketing

Marketing