Claire DEGUEIL

Octobre 2013 : Back to business !

Déclencher le changement, mener la transformation, accompagner les enjeux organisationnels et collectifs d'une BU Top Line après des années d'accompagnement individuel pour des fonctions soit Opérations soit Support...



Octobre 2012 :

Ayant pris une année sabbatique chez Danone, je passe un an de Volontariat de Solidarité Internationale, dans la banlieue d'Alger.

Je suis bénévole dans une association - le CIARA, centre de formation qui accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle - où j'assume la charge de Responsable des Etudes : coordination des programmes (informatique, français professionnel, connaissance de l'entreprise, connaissance de soi, techniques de recherche d'emploi...) et des intervenants (algériens et français) + accompagnement individuel des 150 stagiaires annuels.



Septembre 2010 :

Toujours au sein de l'équipe DRH Siège, je prends la responsabilité du Développement de Ressources Humaines des Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise (environ 130 personnes) et je coordonne les Relations Sociales du Siège du Groupe.



Me voilà donc dans un monde ô combien plus féminin et politique que jusqu'à présent !





Juin 2008 :

Je suis de retour en région parisienne après 2 années aux pieds des Pyrénées.

Me voilà aussi de retour en siège après 2 années en usine.

Quel bonheur de travailler en RH chez Danone, en sachant comment on fait les yaourts !!

Confirmation donc, de mon goût, pour la fonction RH, tout en restant au service de mes compatriotes ingénieurs !



Environnement différent, population différente, problématiques et enjeux différents, proximités business/stratégie différentes... que de challenges !!



Septembre 2006 :

Ingénieur de formation, j'ai rapidement eu envie de me tourner vers des fonctions plus humaines. Après des études orientées environnement et aménagement, j'ai effectué mon stage de fin d'étude chez Danone France à la frontière entre le développement durable et les ressources humaines. J'ai eu la joie de pouvoir rester dans cette fonction RH chez Danone, en prenant un poste d'Adjointe RH en usine (production de yaourts). Nous sommes peu nombreux(-ses!) sur cette fonction, les missions sont donc diverses, larges et passionantes... et pas trop loin de machines et du monde ingénieur malgré tout !



Mes compétences :

Pédagogie

Relations humaines

Management

Ressources humaines

Formation

Recrutement

Communication interne

Formation professionnelle