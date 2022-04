Claire DELAHAYE

Chef de projets de recherche confirmé en santé environnement, j’ai élaboré et conduit de nombreux projets dans le domaine de l’évaluation et de la prévention des impacts sanitaires. Ces projets ont contribué à la protection de la santé des populations en apportant principalement des outils et guides méthodologiques.



Grâce à mon expérience, je maitrise le montage et le management de projets multi-pays et multipartenaires, comprenant les aspects ressources humaines et financières, organisationnels et juridiques. En tant que chef de projet, j’ai élaboré la stratégie de nombreux projets, constitué et coordonné des équipes projets composées de chercheurs, experts, partenaires extérieurs et organismes de financement.

J'aime travailler en équipe et suis à l'aise en communication écrite et orale. Etant bilingue français-anglais, je travaille aisément avec des partenaires internationaux. J’ai également eu l’opportunité de présenter mes travaux de recherche en conférences internationales.

A l’origine ingénieur de recherche, je suis rigoureuse et possède un bon esprit d’analyse et de solides connaissances en santé publique.



Mes compétences :

Qualité des eaux

Qualité de l'air

Recherche scientifique

Environnement

Santé publique

Santé environnementale

Santé au travail

Gestion de projet