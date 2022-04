Claire DEMANY

Après avoir obtenu mon Bac Scientifique, je me suis orientée vers un BTS Viticulture-Oenologie.

Durant 2 ans, je me suis plongée dans la culture du vin, de la vigne, la production viticole et toute la filière.

Puis je me suis intéressée au côté commercial de la filière viti-vinicole, j'ai donc intégré l'IPC Vins et Spiritueux.

Mon parcours d'études m'a entraînée à faire différents stages et à occuper différents postes tels qu'assistante de chai, ouvrière agricole, serveuse, assistante commerciale.

Aujourd'hui, après avoir occupé des postes dans toute la filière (courtage, négoce, propriété), je suis en poste en tant qu'assistante commerciale Grande Distribution pour la Compagnie Médocaine des Grands Crus, Groupe AXA Millésime.



Mes compétences :

Oenologie

Sports

Commerce

Comptabilité