Philippe JOUÉ

Vos projets, notre priorité,



i-Particuliers est votre interlocuteur sur l'ensemble du territoire. La synergie de nos collaborateurs et la maîtrise de leur secteur, nous permet de répondre à la demande de nos clients avec une grande réactivité.



Nous nous efforçons d'encourager les démarches proactives et l'esprit d'équipe, afin de partager et de se fédérer autour d'un projet commun. Nos prestations dépendent avant tout de notre savoir-faire, de notre sens du service et de notre capacité à innover.

Grâce à notre retour d'expérience, nous mesurons l'efficacité de nos solutions et nous identifions les nouveaux besoins afin de répondre au mieux aux exigences du marché et de nos clients.

Nos clients représentent notre raison d'exister. Nous nous engageons à être constamment à leur écoute, à répondre le mieux possible à leur besoin, et construire avec eux une relation solide.



Mes compétences :

Vente

Oenologie

Négociation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion de la relation client

Dynamique, Autonome, Organisé

Habitué aux longs trajets

Ecoute et réactivité

Vente sur foires et Salons

Accueil physique et téléphonique

Persuasif

Très organisé