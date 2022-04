Claire DOIZY-VILCOQ

L’obtention de mon titre de Psychosociologue du Travail, en Juin 2014, me confère un niveau d’expertise dans la compréhension du comportement humain et, spécifiquement, des comportements collectifs et individuels de l’Homme en Entreprise.



J’ai ensuite choisi de développer mes compétences et ma polyvalence, en particulier dans les domaines SST, par l’intégration du Mastère Spécialisé Management de la Sécurité et des Risques Industriels, proposé par l’Ecole d’Ingénieurs du CESI à Mont-Saint-Aignan. Tout au long de mon parcours mais plus particulièrement durant ces trois dernières années j’ai pu acquérir de solides savoir-faire, savoirs et savoir-être notamment lors de mes expériences professionnelles. Outre une compréhension développée du fonctionnement des Entreprises que ce soit en termes : de culture d’Entreprise, d’approches économiques et stratégiques, de management, de ressources humaines et d’aspects juridiques ; j’ai également la maîtrise d’un certain nombre d’outils tels que :





- La maîtrise du conseil en organisation sur des problématiques transversales: J’ai aidé les institutions à définir, mettre en place et suivre leurs politiques de gestions des risques

- au travers de la certification MASE et 1552 au sein de la société SDCM ;

- en conseillant la direction du CEREMA, dans le cadre de l’évaluation des Risques Psychosociaux (RPS) notamment ;

- en pilotant (en mode projet : diagnostic et plan d’actions) : une démarche de diminution de l’accidentologie durant mon contrat à la SNCF.



- La maîtrise d’outils d’animations pédagogiques collectives et individuelles : notamment utilisées pour faire avancer (les différentes personnes rencontrées et groupes de travail constitués) sur ces problématiques spécifiques.



- La maîtrise des outils d’analyse du travail : en effet, j’ai eu l’opportunité d’effectuer différentes analyses de postes poussées dans les secteurs de la restauration rapide et de l’agro-alimentaire (Nestlé Purina) me permettant d’utiliser mes connaissances en Ergonomie et de préconiser des actions d’améliorations des conditions de travail et de maintien dans l’emploi.



Mes compétences :

Psychologie

Psychologie du travail

Risques psychosociaux

Santé

Santé au travail

Sécurité

Sécurité au travail

Analyse de risque

Gestion budgétaire

Audit

Veille réglementaire

Ergonomie

Bureautique

Sociologie des organisations

Conduite de projet