Florent DUBUC

Mon expérience dans les domaines de la Sécurité et de l’Environnement ont été réalisées au sein de trois entreprises, que sont habitat76, le groupe SNEF et le groupe MORY.



Dans ces fonctions, j’ai notamment eu pour missions :

- la sécurité du patrimoine immobilier,

- la prévention du risque amiante,

- l'évaluation les risques professionnels,

- la mise en place de la politique de prévention des accidents,

- la formation du personnel,

- le contrôle du respect des règles de sécurité,

- la conformité du matériel et des installations,

- la réponse aux exigences des Donneurs d’Ordre et des organismes extérieurs,

- le maintien des systèmes de certification



J’ai également eu l’occasion d’intervenir dans des secteurs très variés (gestion de patrimoine immobilier, BTP, industrie chimique, pétrochimique, automobile et pharmaceutique) et pour différents domaines d’activités (génie électrique, serrurerie, logistique, transport, manutention) me permettant de développer mes facultés relationnelles et d’adaptation.







Mes compétences :

Sécurité

Management

Environnement