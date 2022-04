Claire DONNIO

Bonjour ! Mes atouts majeurs sont :

- Un double profil éditorial et commercial dans l’univers des Medias. En 10 ans en agence de presse à la vente de contenu éditorial multimedia, j'ai développé cette double compétence. J’aime le challenge commercial ainsi que la négociation avec le client.

- Une aptitude à travailler sur des projets stratégiques, et tout ce qui contribue à favoriser les synergies commerciales au sein de l’entreprise.

- le fait d'être parfaitement bilingue anglais (plusieurs années passées à l'étranger) et d'être habituée à gérer une clientèle multiculturelle.

- une expérience réussie du management

- Et un tempérament de communicante, ultra-dynamique, curieuse et enthousiaste



Mes compétences :

Commercial

Communication

Contenu editorial

Digital

dynamique

Éditorial

International

Management

Média

Médias

Motivée

Multimedia

Photographie

Presse

Social Media

syndication

Vente