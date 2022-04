Claire DROSS

Diplômée de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur en management international, j’ai complété ma formation grâce au Mastère Spécialisé en Communications d’Entreprises de l’ESC Rouen afin de poursuivre mon projet professionnel dans la communication.



Je suis ainsi actuellement chef de projet dans l'agence de communication spécialisée dans le secteur de l'IT Cho You à Paris. Mes clients sont British Télécom, Check Point, Juniper Networks, BlackBerry, McAfee et SPIE SA. J'ai auparavant été responsable de production au sein de cette même agence, ce qui me permet de maîtriser la chaîne graphique ainsi que les contraintes de production des supports print et web.



Mes expériences réussies en événementiel ainsi qu’en agence de publicité me permettent d’avoir des compétences transversales en communication.

Je suis bilingue en langues allemande et anglaise. J'ai par ailleurs des notions d'espagnol.



Mes compétences :

Communication