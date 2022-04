Claire DRULLION

Je suis très intéressée par la Biologie et Santé , notamment la cancérologie et les thérapeutiques. J'ai acquis une bonne expérience en recherche dans le domaine des oncogènes et j'aime le challenge de participer et développer des projets permettant de mieux comprendre les mécanismes cellulaires pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

J'ai un esprit d'équipe qui m'a encouragé à suivre un certificat de Gestion de projet avec Central Lille pour compléter mes compétences en organisation et gestion d'équipe et de projet.



Je suis à la recherche d'opportunité dans le management d'équipe, coordination de projet, notamment dans le cadre de laboratoires et des biotechnologies.



Mots clefs / biologie, cancérologie, mort cellulaire, autophagie, senescence, cytométrie en flux, culture cellulaire, gestion de projet



Mes compétences :

gestion de projet

Biologie moléculaire

Oncologie

Biologie cellulaire

Culture cellulaire

Biologie