Claire DU PASQUIER

Je possède une expérience significative en librairie, que ce soit dans la vente en magasin, la gestion d'un rayon et la vente par correspondance et vente en ligne. Je suis curieuse et attirée par beaucoup de domaines: la littérature, les sciences humaines, les religions/spiritualité, les ouvrages jeunesse. Le droit qui est la principale matière des ouvrages que je vends aujourd'hui, peut être également passionnante. Consciencieuse et autonome dans mon travail, aimant prendre des initiatives, je suis attachée à l'idée d'une grande qualité du service à la clientèle. Je suis à l'aise avec différents outils informatiques ainsi que sur le web.

Je souhaite continuer à travailler dans le domaine du Livre, que ce soit en librairie, dans l'édition ou la diffusion.



Mes compétences :

autonome

Conscience professionnelle

Conseil

Droit

Édition

Empathie

Initiative

Librairie

Littérature

Musique

Philosophie