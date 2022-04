Claire DU PASQUIER

11 ans d’expérience en industries pharmaceutiques et agro-alimentaires.



Chef de projet en pharmaceutique, biotechnologies, agroalimentaire et nurtition santé, je suis diplômée d’un Master Professionnel « Développement, Innovation et Valorisation de produits dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la santé » de l’ ISSBA (Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits). Je recherche un poste de chef de projet développement produit avec une interface transfert industrielle (production, bureau d’étude).

Lors de mes premières expériences, au sein d’un travail d’équipe et en interface fréquentes avec les départements de production, bureaux d’étude, marketing et qualité, j’ai mis à profit mes compétences en formulation, en innovation et en valorisation de nouveaux produits jusqu’à la phase d’industrialisation. J’ai eu l’occasion de mettre en place des systèmes d’optimisation de process et des transferts industriels.



Ainsi, j’ai été fortement sensibilisée à la gestion de projets innovants, à l’aspect relationnel avec les fournisseurs, à la compréhension des besoins des différents services et des clients, aux choix des matières premières, à l’amélioration des résultats économique du produit finis, à l’adéquation avec les procédés existants.

Forte de proposition, autonome, créative, rigoureuse et dotée de capacités relationnelles et d’adaptation.



Je suis disponible immédiatement et mobile en France.



Agroalimentaire

Chef de projet

Galénique

Innovation

Marketing

Methodes

Nutrition

Reglementation

Santé

Transfert industriel

Veille

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gérer des projets et travail d'équipe

Interface R&D - Production

Formulation - galénique

Coordination