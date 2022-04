Claire DUMAINE

Passionnée depuis toujours par le textile c’est tout naturellement que je me suis dirigée vers des études de stylisme de mode.

Je suis très vite devenue indépendante en ouvrant ma première boutique.

C’est avec un immense plaisir que j’ai découvert la notion de challenge commercial et toutes les étapes de la gestion d’un espace de vente.

Je n’ai donc plus quitté le commerce en devenant responsable de rayon et aujourd’hui responsable adjointe d’une bijouterie haut de gamme.

J’affectionne la créativité, l’autonomie, le travail bien fait et j’ai une vraie culture du résultat.





Mes compétences :

Management

Gestion des achats

Relations clients

Merchandising

Accueil, conseil, vente