Claire DUPLEIX

FORMATIONS:



2009 – 2011 / Savignac

MBA in Hospitality Management Promotion 22

École Supérieure Internationale de Savignac



2006 – 2009 / Chamalières

Mise à Niveau et BTS Hôtellerie Restauration option A (gestion et mercatique) - Major de promotion

Lycée des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme



2005 – 2006 / Clermont Ferrand

Faculté de Médecine

1ère année



2005 / Cusset

Baccalauréat Scientifique section Européenne Anglais

(option Sciences de la Vie et de la Terre)

Mention Assez Bien



2003-2004 / Geneva, IL, USA

Année passée aux États Unis dans le cadre du programme d'échange de lycéens organisé par le Rotary International – Senior Year



EXPÉRIENCES:

Mars 2013 à aujourd'hui

CDI à Terre Blanche Hôtel Spa & Golf Resort - Best Leading Hôtel of the World

Superviseur Réception

Promue Assistante Chef de Réception en Mars 2014

115 suites & villas, 2 parcours de Golf 18 trous, Spa de 3 200m2, 4 offres de restauration.



Novembre 2011 à Février 2013

CDI au Novotel Nice Centre Acropolis

Réceptionniste tournante

180 chambres, Taux d'Occupation annuel : 75%



Juillet 2010 à Février 2011

Stage au Fairmont Monte Carlo

26 semaines en Revenue Management et E-commerce

602 chambres, Taux d’Occupation annuel : 64%

Grâce à ce stage j’ai pu découvrir le yield management et ses spécificités.



Avril à Août 2008

Stage Chez Julien à Fouday (Alsace)

16 semaines en Réception, Etage et Commercialisation

48 chambres, Taux d'Occupation annuel: 98%, Clientèle de loisir (90%)

A l'occasion de cette expérience j'ai eu la chance de développer mon sens des responsabilités à travers notamment la formation de jeunes stagiaires.



Avril à Août 2007

Stage au Novotel de Clermont Ferrand

5 semaines en Service, 5 semaines en Réception et 6 semaines en Cuisine

173 chambres, Taux d'Occupation annuel: 71%, Clientèle d'affaires (75%)

Ce stage m'a permis de découvrir l'ensemble des postes présents dans un complexe hôtelier.



Références sur demande



COMPÉTENCES



Anglais: Courant

First Certificate in English UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – GRADE A



Espagnol: Maîtrise du vocabulaire technique



Logiciels: Pack Office 2007, Open Office, MS Project

Eole, Hotix, Véga, Résigo, Opera, Ideas, Travelclick, hotelexpert, Axel DI



AUTRES



Diplôme de la meilleure réceptionniste Côte d'Azur 2012 - AICR Côte d'Azur - Trophée David Campbell

Awarded "Outstanding Employee" by the mystery shoper LQA June 2014



Mes compétences :

MBA

Opera

Hotix

Tars

Resaweb

Véga

Gestor

Hôtellerie de Luxe

Upsell - Optimisation du chiffre d'affaires

Mise en place de procédures

Management des équipes

Travail Collectif

Gestion des conflits

Création des plannings