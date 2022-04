Claire DUPUIS

Je suis passionnée, dynamique et curieuse de découvrir de nouvelles compétences pour évoluer dans ma vie professionnelle.

Ingénieur d’études depuis plus de 5 ans dans un bureau d’études spécialisé dans la modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques, je prends en charge des dossiers d’études d’impacts (concernant l’industrie, les collectivités,…), des évaluations de l'état des milieux et des risques sanitaires ainsi que des études d’impact des infrastructures routières.



Pour cela, je suis en contact direct avec le client durant toute la durée de l’étude, je collecte toutes les données dont j’ai besoin auprès des organismes compétents et auprès de mes clients.



Depuis plus de 3 ans, je me consacre également à un travail commercial, en validant et rédigeant des offres techniques et commerciales.



Mes compétences :

Internet

Map info

Microsoft office

Arcgis

Bilan carbone

Surfer

ARIA Impact

ADMS Urban

LandSim3D

Modélisation numérique

Evaluation état milieux et risques sanitaires

Etudes d'impact

Risques sanitaires

Dispersion atmosphérique

Etude d'impact trafic

Offres commerciales

Contact client

ARIA Impact3D

Environnement