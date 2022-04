Travailler dans le secteur de la Beauté et du Bien-être au naturel ? Vous avez l’opportunité de devenir partenaire indépendant de LR, une des meilleures entreprises de ce domaine. Le marketing de réseau est abordable à tout le monde sans aucun diplôme minimum. En effet, dès lors que l’on sait conseiller un magasin ou un film à des amis, c’est le début du marketing relationnel ; le meilleur moyen pour ne pas uniquement survivre mais prospérer dans la nouvelle économie. Aujourd’hui, de plus en en plus d’entreprises choisissent le marketing de réseau. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs produits en fournissant à leurs partenaires le soutien administratif nécessaire et les payer en fonction de leur rendement. Ce fonctionnement est ainsi très efficace car la publicité qui se fait de bouche à oreille fonctionne mieux que toute autre campagne publicitaire.

Nous vous offrons la possibilité de devenir indépendant de votre domicile pour un complément de revenu ou une nouvelle vie professionnelle tout en gérant vos horaires et vos objectifs. Vous pourrez ainsi cumuler cette activité avec votre emploi actuel, retraite, études... Les charges sociales sont payées par LR, la formation gratuite par internet est assurée ainsi que le suivi par votre conseiller. Aucun besoin de stock.

Vous aimez la liberté et l’indépendance ?

Vous voulez gérer votre temps ?

Nous recherchons des conseillers aimant le goût du challenge.

Débutants acceptés, pas de diplôme exigé, seul une grande motivation compte.

Cela vous intéresse ?

Alors consultez mon site http://www.mon-travail-au-domicile.com ou contactez moi au 06.71.75.09.83 / 02.47.44.97.68

Claire ENDELIN





Mes compétences :

Sens de l'écoute

Capacité d'adaptation et d'apprentissage

Sens de négociation

Maîtrise d.une clientèle de particuliers

Maîtrise d'une clientèle d'entreprises