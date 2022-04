Claire ESPALIEU

Ayant suivi une formation générale d'ingénieur agronome à l'Agro Rennes, je me suis orientée vers la nutrition humaine en suivant le master "Sciences et Technologies de la Biologie, la Nutrition et l'Alimentation Humaines" à l'Agro de PARIS. Installée depuis quelques années en Bretagne, j'ai élargi le champ de mes compétences à l'environnement et au développement durable (pollutions diffuses et qualité de l'eau, algues vertes, énergie et climat,....).



Grâce à ma double compétence en Agro/nutrition et à mes expériences variées en milieu professionnel, je suis désormais en mesure de gérer des dossiers réglementaires, scientifiques et techniques abordant l'ensemble des problématiques des filières agricoles et agroalimentaires.



Mes premières expériences professionnelles m’ont par ailleurs donné l’occasion d’être en interface et de communiquer auprès d’interlocuteurs très variés (élus, entreprises, associations, professionnels des filières agricoles et agroalimentaires, professionnels de santé, de l‘éducation, cuisiniers,…), à travers la conduite de réunions, l’animation de groupes de travail et le pilotage de projets opérationnels.



Je suis opérationnelle dans des postes alliant une orientation scientifique, technique ou réglementaire, et une ouverture sur la communication et le relationnel (animation de réseaux de partenaires, élaboration de supports de communication, organisation et animation de missions de terrain...).



A l'écoute des autres, volontaire et très investie dans les activités que j'entreprends, j'ai besoin d'évoluer dans un environnement où règnent communication et nouveauté (nouveaux contacts, nouvelles compétences, nouvelles opportunités...), dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Développement durable

Education

Education nutritionnelle

Energie

Fruits et légumes

Nutrition

Nutrition humaine

Qualité

qualité de l'eau

Santé

Santé Publique