Claire-Estelle ROSIER

Passionnée par la culture et les arts, je suis curieuse par tout ce qui m'entoure. But recherché dans mon futur poste : participer activement à l'accès à la culture pour tous ; créer des outils, monter des projets culturels en accord avec mes valeurs.

J'aime me donner à fond et m'impliquer pleinement dans les missions qui me sont confiées. Mes expériences à l'étranger et dans des associations m'ont sensibilisée au travail en équipe et à la gestion de projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Communication événementielle