Claire ETCHEVERRY

Neuf ans dans l'immobilier au poste d'assistante commerciale m'ont permis de développer autonomie, polyvalence et surtout le goût du contact commercial. En 2011, une formation de 6 mois à l’Institut Supérieur des Visiteurs Médicaux de Bordeaux m’a permis d’acquérir des connaissances médicales et pharmaceutiques solides ainsi que des techniques de négociation prodiguées par des intervenants spécialisés dans le domaine de la santé. Une première expérience de 9 mois a sein d’une société distributeur de matériel et fournitures dentaire me conforte dans mon choix de la négociation.

Je souhaite aujour'hui intégrer une société dynamique, structurée et pérenne.



Mes compétences :

IMMOBILIER

FOURNITURE DENTAIRE

MAINTIEN A DOMICILE