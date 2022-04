Claire ETCHEBERRY

14 années d’expérience professionnelle principalement dans le domaine de la formation (alternance et initiale) et dans le management d'équipe m’ont permis de développer des compétences polyvalentes.

Des compétences majeures s’illustrent au regard de mes expériences dans le secteur de la formation et les ressources humaines : le développement commercial, le conseil en formation, emploi et orientation, l'animation de formations en recherche d'emploi, et de la coordination pédagogique



Connaissances et problématiques travaillées sur les secteurs d'activité et les métiers de :

Ressources Humaines, Communication, Commercial et Marketing, Comptabilité



COMPÉTENCES COMMERCIALES

Prospection téléphonique et physiques

Encadrement et stimulation d'une équipe de phoning

Signatures de contrats

Suivi des missions, visites d’entreprises

Création d'outils de pilotage de l'activité commerciale

Collecte de la taxe d’apprentissage

Entretiens d’information et de vente

Animation d’atelier d’informations

Organisation de Salons et de Journées Portes Ouvertes

Mise à jour du site internet



COMPÉTENCES RH – MANAGEMENT – PÉDAGOGIQUE



- Recrutement:

Sourcing, tri de CV et présélection de candidats

Conduite d’entretiens d’admissions et de recrutement

Définition de profil, adéquation des projets professionnels



- Accompagnement emploi et suivi des candidats:

Animation d’atelier de techniques de recherches d’entreprises/emploi

Conseil et suivi de carrières des candidats



- Pédagogie:

Recrutement et suivi administratif, organisation des emplois du temps, des examens

Jury et conseiller de mémoire, jury d’examens et de création d’entreprises









Mes compétences :

Business development

Education

Direction commerciale

Management