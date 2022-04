Laurence DELORD

Learning & competencies,Human development,Innovation in the domain, are the job I'm passionate about (specialization e-learning & digital) for industrial international companies (American Standard,PSA Peugeot Citroën), institutions (UIMM), Bank (Société Générale), Real Estate (Sogeprom)...

General learning & RH strategy for companies including change management,LMS deployment, Academy creation & communication plan,Coordination of jobs competencies mapping projects (miscellaneous domains)/link with talent Management,Management of learning strategies and teams to support innovation & transformation of jobs and organization.

En un mot, "s'appuyer sur le learning & le digital pour une Direction de la formation & DRH, vecteur d'innovation, pivot de la transformation des métiers & des organisations or "​ be the "pivot"​ making organizations succeed their Digital Transformation through Learning.



Objectif: des organisations apprenantes...

Titulaire d’un Master II RH (spécialisation gestion des compétences & formation des adultes)+diplôme communication, je déploie depuis 20 ans les stratégies et déploiement de Learning & development au sein de groupes internationaux comme American Standard, PSA Peugeot Citroën ou d’institutions comme l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie ou secteur bancaire, immobilier...

Confrontée aux prémices du « e-learning » ,à ses évolutions (Mooc,serious game, classes virtuelles, réalité augmentée )...& ses impacts organisationnels, au nécessaire accompagnement au changement qui en découle, je conduis des projets plus larges que les plans de formation, englobant les axes technique, pédagogique, organisationnel, touchant à la transformation générale vers des organisations apprenantes...

J'ai pris en charge l'élargissement de la fonction formation sur le champ du collaboratif (communautés) & du Talent Management en pilotant la création d'academy internes, de parcours métiers & l'émergence de cartographies des compétences internes...



Mes compétences :

Gestion des talents

Communication interne

Formation

E-learning

Gestion des connaissances

Stratégie Formation et Développement RH

Stratégie Innovation formation

Représentation entreprise/débats/tables rondes

Digital learning