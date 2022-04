Claire FARGE

Maître de conférences en droit privé, après l'obtention en 1998 d'un doctorat de droit, je suis en disponibilité depuis 7 ans pour exercer les fonctions d'ingénieur patrimonial pour BNPParibas. Au sein du service de conseil et d'ingénierie patrimoniale de la Banque privée, j'assure la formation en interne des conseillers et des ingénieurs patrimoniaux sur tous les sujets, juridiques et fiscaux, de transmission et de gestion de patrimoine. Je participe également à la validation des solutions juridiques et fiscales proposées aux clients par les conseillers et les ingénieurs.



Mes compétences :

Fiscalité

Conseil juridique

Pédagogie

Esprit d'équipe

Esprit analytique

Aisance relationelle

Esprit d'initiative

Microsoft PowerPoint

Synthèse rédactionnelle

esprit de synthèse