Bonjour à tous.



Merci d'avoir cliqué sur mon profil.

L'éditorial, la rédaction, la communication sont des sujets qui me passionnent. Et bien sûr, le web !

Mes atouts : anglais fluide ( niveau C2, deux ans de travail en Grande Bretagne), sens du service, aisance relationnelle.

Blogueuse cinéma depuis plus de dix ans, je possède une certaine expérience rédactionnelle sur le web et en gestion de communautés. Après avoir enseigné en Ecosse, Chine et France, j'ai acquis une expérience de chargée de projets, assistante formation et de responsable administrative.



Claire.



- Pour mieux me connaître : CV en ligne = http://www.doyoubuzz.com/claire-fayau

(avec portfolio et résumé du parcours)

PS : je cherche à rencontrer des community managers pour les interviewer et éventuellement présenter leur activité sur mon blog.



*************************************************************

Mon profil en deux mots:



- Polyglotte: Français, anglais, chinois (mandarin), allemand, notions de suédois. J’essaie d’apprendre quelques mots dans chaque pays que je visite ou au contact de non-francophones.



- Etudes :

*Master 2 de didactiques des langues et FLE et environnements informatiques.

ex: site web créé dans le cadre de cette formation:

http://kelaier.free.fr/ue40/



*Deux master 1 de langues ( Anglais et Chinois) - La filière LEA est orientée " affaires", la filière LLCE est plus centrée sur la littérature et la civilisation. Mention FLE.





Mes compétences :

Blogging

Facebook

Twitter

Pédagogie et communication

Community management

Rédaction

Communication

Langues

Polyvalence

Web

RH

Marketing

Médias

Développement durable