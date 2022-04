Laurence FAYAU

Upsys Gestion propose aux TPE/PME des services d’assistance et secrétariat externalisés - par exemple, une entreprise va faire appel à Upsys Gestion pour rédiger des factures clients, relancer des impayés, préparer les éléments nécessaires à la déclaration de TVA …

Nous nous adressons aux entrepreneurs qui n’ont plus le temps de s’occuper de leur administratif. Certes, ils ont pour la plupart un expert-comptable mais les services que nous proposons sont complémentaires.

Upsys Gestion peut travailler sur site ou à distance, de façon temporaire ou récurrente.

Nos prestations sont adaptées aux besoins des entrepreneurs et ont pour objectif de simplifier leur quotidien.

Pour en savoir plus, contactez-moi ! contact@upsys-gestion.com



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Communication - Marketing

Formation

Marketing

Marketing web

portage salarial

Rédactionnel

réseaux sociaux

Ressources humaines

SMO

Veille

Web