Claire FAYE

Mon parcours m'a permis d'acquérir une expérience aguerrie dans les secteurs du tourisme, des activités de pleine nature, de l'hôtellerie, de l'animation et du développement. Je cherche aujourd'hui à valoriser la complémentarité de mes compétences pour construire, coordonner et mener à bien de nouveaux projets au service des particuliers ou des collectivités locales. Gestionnaire expérimentée, j'attache une attention particulière à la corrélation des impératifs économiques, environnementaux et humains afférents à chaque projet afin d'aboutir à des objectifs viables et durables de développement dans le respect des règles et des individus.



Mes compétences :

Animation et coordination d'équipe

Organisation d'évènements

Relations clients et partenariats