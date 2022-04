Claire FLOURET

Diplômée de l'ESAIP en Septembre 2016, je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle. Cette formation réalisée en alternance avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine-et-loire, m'a permis d'acquérir des compétences techniques et organisationnelles en environnement et en sécurité grâce à la diversité des actions individuelles et collectives et des secteurs d'activités dans lesquels j'ai pu intervenir.



Mes compétences :

Autonome & responsable

Organisée

Sociable

Adaptabilité