Bonjour,



Depuis 50 ans, le CESI figure parmi les organismes français leaders en matière de formation professionnelle continue et d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des ingénieurs, des cadres, des techniciens et agents de maîtrise.



Nous sommes spécialiste des formations en Amélioration Continue et Performances industrielles sur l'Ile-de-France et le Centre. Ces formations se déclinent sous forme de formations sur mesure ou de formations inter-entreprise.



Nous vous proposons une pédagogie ludique et innovante utilisant tout le potentiel des nouvelles technologies. Nous animons également des jeux pédagogiques permettant de rendre plus accessible l'apprentissage de notions complexes.



Nous restons à l'écoute de vos besoins en formation.



Ludovic RENAUD 06 88 06 32 94

lrenaud@cesi.fr

CESI IDF/Centre





Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Formation