Ludovic RENAUT

Après quelques années dans la fonction publique, j'ai créé mon entreprise, j'y ai connu une grande expérience professionnelle et sociale. Depuis je suis retourné à une carrière logistique qui m'a toujours intéressé.



Je souhaite m'épanouir dans cette branche de métier, aujourd'hui chef d'équipe d'une trentaine de collaborateurs, j'aime chaque jours motiver, piloter et dynamiser mes équipes pour atteindre les objectifs fixés.

Anticiper toutes les éventualités, une amélioration en continu de mes processus permettent un accroissement des productivités.



J'aspire maintenant à consolider mes acquis et élargir encore mon rayonnement, tout en me fixant des objectifs toujours plus haut.

Sur le plan personnel j'attends une vae (bts logistique transport) en fin d'année et une poursuite vers un diplôme plus élevé.



Mes compétences :

Sap

Informatique

Leadership

Supply chain

Capacite d'adaptation

Apprentissage