Ludovic RENAUD

Fort d’une expérience industrielle de 15 ans, dans plusieurs secteurs d'activité, j’ai occupé différents postes à responsabilités tant en gestion de Production, qu’en gestion de flux. J’ai appuyé mon action sur le développement de la Qualité avec les normes ISO ou les BPF ainsi que sur l’amélioration des processus avec le Lean Manufacturing.



Mes différentes expériences me permettent, aujourd’hui, d’avoir le recul indispensable sur les différents modes de production et d’organisation du travail et, ainsi, de relever régulièrement les challenges qui se présentent à moi.

Homme de terrain, je favorise un management de proximité pour fédérer mes équipes autour d’objectifs communs.



Mes compétences :

SAP

OHSAS 18001

Gestion des stocks et approvisionnement

Lean

Norme ISO 9001

Planification

Réglementation ICPE

Oracle

Norme ISO 14001

Amélioration continue

Analyse des besoins

Gestion de projet

Gestion de la qualité