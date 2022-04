Claire FRANCOIS

Passionnée par les voyages et la découverte d'autres cultures, j'ai 10 années d'expérience commerciale acquises dans le secteur du tourisme et de l'aérien.

Représentation commerciale Workshop, Eductour, Seminaires, Salons.

Prospection, négociation et fidélisation d'un portefeuille clients.







Mes compétences :

Prospection commerciale

Fidélisation client

Négociation contrats

Salons professionnels

Gestion de portefeuille

Amadeus

Tourisme

Wordspan

Sabre Travel Network

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

IBM AS400 Hardware

Galileo CRS

Amadeus CRS

Grands comptes

Gestion de la relation client