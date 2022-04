Claire FRAYSSE

Etudiante souriante, Alternante en Commerce et Marketing, je suis également une personne dynamique qui ne recule devant rien.

Je travaille actuellement dans le monde de l’industrie de la viande dans l’entreprise BIGARD distribution situé à Marseille, depuis Octobre 2015.

Je prépare en parallèle un Bachelor Marketing et Commerce, ce qui me permet de d’allier la théorie à la pratique.

Avant cela, j’ai obtenue un Bts MUC en alternance également, dans un Spar.