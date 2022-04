Claire GASPERONI SILVESTRI

M'investir dans mon travail avec passion est ce qui me motive et me challenge au quotidien.



La vente est mon cœur de métier, que je complète avec plusieurs missions telles que la stratégie commerciale, le marketing et encore l'accompagnement terrain.



J'aime travailler avec des personnes ambitieuses et les challenges ne me font pas peur.



Après ces plusieurs années dans la grande distribution agroalimentaire, je suis prête à découvrir un nouveau secteur, de nouvelles missions et vous apporter mon expérience et mes compétences, avec créativité et énergie.



Lieu d'habitation : Savoie



Mes compétences :

Microsoft office

Windows movie maker

Photoshop

Esprit d'équipe

Communication

Ecoute client

Empathie et sens de l'écoute

Ambitieuse et sens de responsabilité

B and B logiciel

Windows Movies

Microsoft Outlook

Adobe Photoshop

Marketing

Synthèse

Analyse de données

Management

Analyse de marché

Négociation

Vente

interlocuteurs variés

Suivi clientèle

Merchandising

Category management

Promotion des ventes

Développement commercial