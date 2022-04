Claire GAUTHIER

Admise au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers en formation « Gestionnaire Immobilier» pour la rentrée prochaine, je recherche activement une entreprise qui m’accueillerait dans le cadre de mon alternance.



J'ai pu mener des missions tels que Conseillère Commerciale en location, au sein de l’entreprise Square Habitat en stage et en CDD.



Durant mes expériences, j’ai su faire preuve de sérieux, prise d'initiative, et d'investissement.



Mon profil vous intéresse ? Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous lors d’un entretien.



0673230137

clairemma.gauthier@gmail.com



Mes compétences :

Organisation

Communication

Rédaction

Locataire

Gestion de la relation client