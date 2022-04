Claire GAVERIAUX

Diplômée de l’école de Design Nantes Atlantique depuis 2003, j’exerce depuis plus de 10 ans dans les domaines de l’architecture commerciale et du design global.

Mes différentes expériences en agence - Malherbe, Workshop puis Mignot&Saguez - m’ont permis de découvrir, d’explorer, d’appronfondir et surtout de m’éclater sur des projets aussi différents que le fromager du quartier qui a décidé de s’installer à Londres, l’hypermarché du centre de la France, ou la boutique de foot qui veut développer sa clientèle haut de gamme.



Forte de cette expérience en agence, je travaille en indépendante depuis 2014. Alors n’hésitez pas à me faire confiance pour vos projets!

À bientôt,



Claire

