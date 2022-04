Claire GAYAN

Depuis toujours passionnée d'innovation, j'ai la chance de participer depuis mars 2015 à la création et au développement de la nouvelle agence parisienne d'Objectif Libre.

A la direction de l'agence, je m'occupe en particulier des partenariats, du marketing, de la communication et de la gestion de l'équipe.



Maintenant plongée dans l'Open Source et le Cloud Computing, j'ai auparavant travaillé 15 ans dans le monde des télécoms, toujours sur des activités B2B et au service de mes clients.



J'ai débuté ma carrière dans le conseil en innovation et en relation client, puis j'ai rejoint les équipes marketing d'Orange Business Services. J'ai notamment participé au lancement des 1ères offres de Voix sur IP de l'opérateur en France. Suite à cette expérience très enrichissante, j'ai pu prendre des responsabilités de management dans l'équipe internationale de marketing sur la visioconférence.





Mes compétences :

Conseil