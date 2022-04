Claire GAYRAUD

Diplômée de l’École Supérieure de Logistique Industrielle (ESLI) Master Manager Supply Chain International et du Bachelor École Supérieure de Commerce (ESC) de Toulouse.



Depuis 2010, consultante en ingénierie industrielle (gestion de projet) au sein du Cabinet Secteur Productique.

Domaine d’expertise en organisation industrielle: Schéma Directeur Industriel – Supply Chain – Lean Manufacturing – Logistique Industrielle.



Secteur Productique est un cabinet d'expertise industrielle spécialisé dans la création et le reformatage de site industriel. La société est une référence en matière de Schéma Directeur Industriel.

Exemples de livrables clients: Programme des processus (fabrication, assemblage, logistique) - Programme bâtiment - Dimensionnement et caractérisation usine, outillage, moyen de manutention - Implantation (layout) - Rédaction spécifications techniques et CDC - Chiffrage - Planning.



A ce jour, une vingtaine de projets réalisés en France et à l’international dans différents secteurs:

- Aéronautique et spatial : Airbus Operation (Saint-Eloi-Toulouse), Airbus Defense and Space (Saint Médard en Jalles, Les Mureaux), Safran (Turboméca, Messier Bugatti-Dowty, Snecma Propulsion Solide, Sagem, Hispano Suiza,...), Aerolia, SABCA.

- Transformation de la matière: Arial Industrie, Compobaie, Innoveox.

- Santé & Cosmétologie: Laboratoires Pierre Fabre, Valmy.

- Naval: Océa

- Agroalimentaire: Ceylan



Mes compétences :

Solution de stockage (magasin, magasin dynamique,.

Logistique industrielle

Lean Manufacturing

Supply Chain

Gestion de projet

Organisation Industrielle

Schéma Directeur Industriel

Dimensionnement usine

Transfert Industriel