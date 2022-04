Claire GAYRAUD

CDI depuis mars 2008 à Sita Sud-Ouest (Bordeaux) sur le suivi des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter pour des installations classées (classe 2, prétraitement mécano biologique, bioréacteur, classe 3, valorisation d'inertes, broyage - criblage de déchets verts et bois, bois énergie), sur la recherche de nouveaux sites et sur les relations avec les administrations, collectivités et associations locales.



Membre actif depuis début 2008 de Aquassistance (association humanitaire des salariés de Suez environnement) - 2008 : Missions bisannuelles à Madagascar pour l'audit technique et financier de la création d'une plate forme de compostage d'ordures ménagères (commune dans la périphérie d'Antananarive) - 2009 et 2010 : Missions d'expertise, état des lieux et étude de faisabilité sur la gestion des déchets de la ville de Goma (RDC)



CDD de 1 an à Sita Sud-Ouest en maîtrise d'ouvrage sur Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux et optimisation des activités sur plate forme de compostage.



Stage de 6 mois en bureau d'études (CSD Azur à Montpellier) site et sol pollués, décharge et aménagement du territoire. Réalisation d'étude d'impact, étude de dangers, notice hygiène et sécurité, étude hydrogéologique, suivi de friches industrielles, analyse environnementale de l'urbanisme.



Stage de 2 mois à l'ONF Toulouse sur l'étude de l'impact de l'exploitation forestière sur la qualité des eaux sur un bassin versant dans les Pyrénées.



Mes compétences :

Environnement

Énergie renouvelable

Aménagement du territoire

International

Développement durable