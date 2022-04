Claire GESRET

La traduction fait partie de ma vie depuis plusieurs années maintenant et c'est toujours avec le même plaisir que j'aime chercher le mot juste ou la phrase qui fera mouche.



Même si notre métier reste un grand incompris, je continuerai à le faire valoir et à le défendre avec toujours autant de vigueur et de détermination : la traduction est avant tout un outil de communication et c'est ce que j'apprécie le plus au quotidien.



Professionnels de la traduction, je suis à votre disposition pour évoquer toutes questions relatives à notre beau métier.





Mes compétences :

Gestion de projets

TAO

Terminologie

Traduction

Langues étrangères

Assurance

Traducteur