Claire GESSAT

Début de carrière à l'Hôpital privé Claude Galien à Quincy sous Sénart dans l'Essonne dans un service de médecine interne comprenant 19 lits dont 6 lits de post-réanimation.

Expérience de 3 ans en service d'onco-hématologie en hospitalisation et hôpital de jour au Centre Hospitalier Régional d'Orléans dans le Loiret.

Dispensation de cours sur les soins infirmiers en cancérologie.

Expérience de 6 mois en pneumologie-infectieux au Centre Hospitalier Intercommunal Annemasse-Bonneville (Haute-Savoie)

Expérience de 4 mois en Unité de Soins Intensifs Cardiologie (CHIAB)

Expérience de 10 ans en diabétologie-néphrologie avec prise en charge pluridisciplinaire des patients diabétiques, éducation thérapeutique en diabète gestationnel, sessions éducatives pour les patients diabétiques de type 1 (mise sous pompe à insuline et insulinothérapie fonctionnelle) et diabétiques de type 2, entretiens individuels, pose de holter glycémique, prise en charge des plaies diabétiques en consultation podologique.

Expérience de 9 mois en tant que faisant fonction de cadre de santé dans le service de diabétologie-gériatrie (intérim sur poste vacant)

Dispensation de cours à l'IFSI sur les soins infirmiers en diabétologie, l'éducation thérapeutique, jury de mémoire.

Participation annuelle à la journée mondiale du Diabète (dépistage et information)

Formations : AFGSU, formation des 40h en Education thérapeutique, entretien motivationnel niveau 2, Insulinothérapie Fonctionnelle, pompes à insuline, soins palliatifs, référent hygiène, pansement complexe, dialyse péritonéale (théorie et pratique), hémodialyse (théorie).

Expérience de 2 ans, exerçant des fonctions de cadre de santé au sein de la clinique SSR KORIAN les Deux Lys, management de proximité, restructuration du service d'addictologie, déploiement de l'HDJ polyvalent à orientation gériatrique, impliquée dans toutes les instances institutionnelles, membre et pilote groupe de travail pour la certification V2014, réalisation d'audits qualité et mise en place des procédures de soins.

Actuellement en poste à la Clinique Pierre de Soleil, ORPEA, SSR spécialisé, sur des fonctions de responsable des soins.